Nicosia Motors tenis ligi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından Dünya Oto Cup turnuvasında keyifli maçlar devam ederken, Hasan Gazioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, tenis ligini de başlatma kararı aldı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetimi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi ligin isim hakkı için yeniden Nicosia Motors ile anlaştı. NicosiaMotors Tenis Ligi 8 Mayıs’ta başlayacak.
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