banner583
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
6 0
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
42 0
 
Çilek keyfi
Çilek keyfi
29 0
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
29 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
37 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
22 0
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
92 0
banner529
banner570

Nicosia Motors tenis ligi başlıyor

banner476

Nicosia Motors tenis ligi başlıyor
banner630
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından Dünya Oto Cup turnuvasında keyifli maçlar devam ederken, Hasan Gazioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, tenis ligini de başlatma kararı aldı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetimi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi ligin isim hakkı için yeniden Nicosia Motors ile anlaştı. NicosiaMotors Tenis Ligi 8 Mayıs’ta başlayacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.