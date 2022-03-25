Nicosia Motors Tenis Ligi 4.Hafta maçları oynanacak

KKTF tarafından düzenlenen 2022 Nıcosıa Motors Tenis Ligi 26 Mart Cumartesi günü oynanacak 4. Hafta grup karşılaşmaları ile devam ediyor.

2022 Nıcosıa Motors Tenis Ligi 4. Haftasında Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni konuk edeceği karşılaşma GAÜ kortlarında, Lefkoşa Şehir Kulübü ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü arasındaki karşılaşma LŞK kortlarında, Pakan Spor Kulübü Derneği ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takımları Federasyon kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 10:00 da başlayacak.



