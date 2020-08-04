banner411
banner69
Dünya hızla ısınıyor
Dünya hızla ısınıyor
22 0
ABD'de kasırga alarmı
ABD'de kasırga alarmı
17 0
 
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
13 0
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
133 0
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
201 0
Yıldızlarda finalistler belirlendi
Yıldızlarda finalistler belirlendi
284 0
"Elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmalıyız"
6 0
banner460

Nadal ABD Açık'tan çekildi

banner476

Nadal ABD Açık'tan çekildi
Teniste erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu.
34 yaşındaki İspanyol tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşündükten sonra bu sene ABD Açık'ta oynamamaya karar verdim. Dünyadaki durum oldukça karışık, Kovid-19 vakaları artıyor ve hala kontrolümüz yok gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
İspanya'da düzenlenecek Madrid Açık'ın da iptal edildiğini hatırlatan Nadal, "Bu, asla almak istemediğim bir karardı fakat bu sefer kalbimi dinlemeye ve şimdilik seyahat etmemeye karar verdim." değerlendirmesinde bulundu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.