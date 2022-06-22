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Mustafa Ülker Türkiye Tenis Milli Takımı antrenörü

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Mustafa Ülker Türkiye Tenis Milli Takımı antrenörü
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü baş antrenörü Mustafa Ülker Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Milli Takım Antrenörlüğüne davet edildi.
Haziran ayında Türkiye de gerçekleşen 12 yaş Milli Takım Belirleme turnuvasında Bekir Devran Esendağlı ile birlikte başarı elde eden Mustafa Ülker, Almanya da gerçekleşecek 12 yaş altı 2022 EUROPEAN SUMMER CUPS da Avusturya, Belçika, Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya ve Portekiz ile mücadele edecek Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alacak.
 
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