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Murray, tenisçilerin konuğu oldu

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Murray, tenisçilerin konuğu oldu
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) “Dünya tenisini evinize getiriyoruz.” sloganıylaseminerler devam ediyor.
Dünyaca tanınmış deneyimli isimler olanSimonWheatley, JudyMurray ve EmmaDoyle ile Dünya tenisinin konuşulacağı seminerlerin ikincisi de gerçekleştirildi. İlk seminerde SimonWheatley, konuşmacı olduktan sonra ikinci seminerde İngiltere Kadın Milli Takım koçu, eski Dünya tekler şampiyonu Andy Murray ve eski dünya çiftler şampiyonu JamieMurray’inannesi ve koçu JudyMurraykonuşmacı oldu. Seminerlerbugün tamamlanacak.
 
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