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Minikler Ligi başladı

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Minikler Ligi başladı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Gecce Restoran Minikler Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla başladı. Minik raketlerin oldukça çekişmeli ve zevkli mücadeleler ortaya koyduğu ilk hafta karşılaşmaları sonrasında alınan sonuçlar ve puan durumu şe şekilde;
1.Ayak
Karşıyaka (3 – 2) ARUCAD Anka
GAÜ (0 – 3) BMTAD
 
 
 
2.Ayak
Karşıyaka (1 – 3) BMTAD
GAÜ (1 – 3) ARUCAD Anka
 
 
 
3.Ayak
Karşıyaka (3 – 1) GAÜ
BMTAD (3 – 1) ARUCAD Anka
 
 
 
Gecce Restoran Minikler Ligi Puan Durumu
# Takım O G M P  
1. BMTAD 3 3 0 6  
2. Karşıyaka 3 2 1 5  
3. ARUCAD Anka 3 1 2 4  
4. GAÜ 3 0 3 3  
 
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Gecce Restorant Minikler Ligi önümüzdeki hafta cumartesi günü oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

 
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