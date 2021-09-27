Minikler Ligi başladı

Karşıyaka (3 – 2) ARUCAD Anka GAÜ (0 – 3) BMTAD

Karşıyaka (1 – 3) BMTAD GAÜ (1 – 3) ARUCAD Anka

Karşıyaka (3 – 1) GAÜ BMTAD (3 – 1) ARUCAD Anka

Gecce Restoran Minikler Ligi Puan Durumu # Takım O G M P 1. BMTAD 3 3 0 6 2. Karşıyaka 3 2 1 5 3. ARUCAD Anka 3 1 2 4 4. GAÜ 3 0 3 3

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Gecce Restoran Minikler Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla başladı. Minik raketlerin oldukça çekişmeli ve zevkli mücadeleler ortaya koyduğu ilk hafta karşılaşmaları sonrasında alınan sonuçlar ve puan durumu şe şekilde;Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Gecce Restorant Minikler Ligi önümüzdeki hafta cumartesi günü oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.