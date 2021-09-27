Minikler Ligi başladı

1.Ayak
|Karşıyaka
|(3 – 2)
|ARUCAD Anka
|GAÜ
|(0 – 3)
|BMTAD
2.Ayak
|Karşıyaka
|(1 – 3)
|BMTAD
|GAÜ
|(1 – 3)
|ARUCAD Anka
3.Ayak
|Karşıyaka
|(3 – 1)
|GAÜ
|BMTAD
|(3 – 1)
|ARUCAD Anka
|Gecce Restoran Minikler Ligi Puan Durumu
|#
|Takım
|O
|G
|M
|P
|1.
|BMTAD
|3
|3
|0
|6
|2.
|Karşıyaka
|3
|2
|1
|5
|3.
|ARUCAD Anka
|3
|1
|2
|4
|4.
|GAÜ
|3
|0
|3
|3
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Gecce Restorant Minikler Ligi önümüzdeki hafta cumartesi günü oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.