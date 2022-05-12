Minikler Lama adına oynayacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine bir yenisini ekleyecek. Her Cumartesi müsabakalarını sürdüren Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 14 Mayıs Cumartesi günü minik sporcuların mücadele edeceği bir organizasyon düzenleyecek. Dt.Ahmet Lama adına ferdi en iyi minik sekizler turnuvası Cumartesi günü Federasyon Salonunda gerçekleştirilecek. Turnuvada 10 yaş altı ve üstü kız-erkek masa tenisçiler mücadele edecek. Sabah saat 10.00’da federasyon spor salonunda başlayacak olan müsabakalar sonucunda aynı gün dereceye giren sporcular da belli olacak.