banner762
banner815
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
7 0
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
38 0
 
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
53 0
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
31 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
34 0
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
16 0
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
25 0
banner797
banner794

Minikler Lama adına oynayacak

banner476

banner825
Minikler Lama adına oynayacak
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine bir yenisini ekleyecek. Her Cumartesi müsabakalarını sürdüren Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 14 Mayıs Cumartesi günü minik sporcuların mücadele edeceği bir organizasyon düzenleyecek. Dt.Ahmet Lama adına ferdi en iyi minik sekizler turnuvası Cumartesi günü Federasyon Salonunda gerçekleştirilecek. Turnuvada 10 yaş altı ve üstü kız-erkek masa tenisçiler mücadele edecek. Sabah saat 10.00’da federasyon spor salonunda başlayacak olan müsabakalar sonucunda aynı gün dereceye giren sporcular da belli olacak.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.