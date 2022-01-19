Milli tenisçi Ceylin İpek ülkemizde kamp yaptı

Tennis Europe ve ITF turnuvalarında çeşitli başarıları olan Türkiye Milli Tenisçisi Ceylin İpek kulüp Başantrenörü Mustafa Ülker ve ekibi ile Gazimağusa’da 1 haftalık kamp yaptı

Türkiye Milli Takım Sporcusu Ceylin İpek Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde 1 haftalık kamp yaptı.

Tennis Europe ve ITF turnuvalarında çeşitli başarıları olan Milli Tenisçi Ceylin İpek kulüp Başantrenörü Mustafa Ülker ve ekibi ile 1 haftalık yoğun bir antreman programı ile 2022 yılının ilk hazırlık kampını ülkemizde yapmış oldu.

Kulüp sporcuları yanı sıra ülkemizin başarılı sporcuları ile de oynayan Milli Tenisçi ülkemizdeki sporculara da motivasyon kaynağı oldu.

Ceylin,yoğun antreman programının yanı sıra Welness New Generation Center’de fitness antrenmanı da yaptı.

Ülkemizin ilk ve tek Tenis Programı olan Merkez Kort programına Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasaboğlu ile birlikte katılan Ceylin İpek, tenis kariyerini ve Milli Takıma giriş sürecini canlı yayında ülkemiz sporcularına anlattı.

Ceylin İpek, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’nu da ziyaret ederek 2022 planlarını anlattı.

9-16 Ocak 2022 tarihleri arasından ükemize gelen Ceylin İpek Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde geçirmiş olduğu antremanlardan çok memnun kaldı.Ceylin önümüzdeki aylarda ülkemize yeniden gelerek antreman yapmayı ve turnuvalara hazırlanmayı planlıyor.