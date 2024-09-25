Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenen 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi 24-27 Eylül 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Liginde tek grupta 4 takım mücadele edecek. Grup Lefkoşa Şehir Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği, Gönyeli Tenis Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takımlarından oluşuyor.

Grupta oynanacak karşılaşmalar sonucunda oluşan puan durumuna göre, grupta ilk sırada ve ikinci sırada yer alan takımların oynayacakları final karşılaşması sonucu şampiyon belirlenecek.

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi karşılaşmaları 2 tek erkekler, 2 tek kızlar, 1 çift erkekler, 1 çift kızlar, 1 karışık çiftler maçları olarak oynanacak.

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Liginde grupta oynanan ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar;

Lefkoşa Şehir Kulübü 6 - 1 Pakan Spor Kulübü Derneği

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 3 – 4 Gönyeli Tenis Kulübü

