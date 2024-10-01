Mehmet Talaykurt Tenise Hoş Geldin / Senyör Turnuvasında final zamanı

KKTF ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Mehmet Talaykurt Tenise Hoş Geldin / Senyör Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile GMBTK kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan yarı final maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR – Yarı Final
İpek Civisilli - Sultan Nazif 6/4 6/3
Laika Karşılı - Selma Guranı 7/6 6/3
TEK KADINLAR - Consolation Yarı Final
Buket Tumay - Selma Guranı 2/6 2/6
Övgü Çidar İyikal - Sultan Nazif 5/7 0/6
ÇİFT KADINLAR - Final
İpek Civisilli / Özlem Boranhan - Laika Karşılı / Emel Demirtaş 4/6 6/3 11/13
TEK ERKEKLER – Yarı Final
Halil Altınbaş – Sercan Erozan 3/6 6/3 7/10
Uraz Şentürk - Andrey Polıshchuk 4/6 0/6
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