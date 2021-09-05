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Masada zafer, Kaymaklı ve LAÜ’nün

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Ferdi büyükler masa tenisi turnuvasında Küçük Kaymaklı’dan Hurey Cambaz Ahmetoğlu, erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Cemal Kara şampiyonluğa ulaştılar

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Masada zafer, Kaymaklı ve LAÜ’nün
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü ferdi büyükler masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.
Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada kadınlarda Küçük Kaymaklı’danHurey Cambaz Ahmetoğlu, erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Cemal Kara şampiyonluğa ulaşan isimler oldu.
Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;
Kadınlar
1.Hurey Cambaz Ahmetoğlu (Küçük Kaymaklı)
2.Yağmur Aktunç (Küçük Kaymaklı)
3.Elif Töre (Küçük Kaymaklı)
3.Kezban Yayman (Gençlik Gücü)
Erkekler
1.Cemal Kara (Lefke Avrupa Üniversitesi)
2.Hasan Bekiroğulları (Lefke Avrupa Üniversitesi)
3.Güzey Aknar (ARUCAD Anka Spor Derneği)
3.Bekir Bekiroğulları (Lefke Avrupa Üniversitesi)
 
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