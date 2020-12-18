Masa tenisine korona engeli

Mustafa Bekiroğluları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu, korona virüs vakalarında meydana gelen artış sonrasında etkinlikleri iptal kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 sezonunu, Yıldızlar Ferdi Turnuvası ile başlatmıştı. Yıldızlar Ferdi Turnuvasından sonra Mustafa Bekiroğluları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimi, masa tenisinde açılış turnuvalarına Gençler Ferdi Turnuvası ile açılış turnuvaları devam edecekti.

Ancak ülkemizde korona virüs vakalarında meydana gelen artış sonrasında Mustafa Bekiroğluları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu, etkinlikleri iptal kararı alırken, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizde bulaşın artması sebebiyle, sporcularımızın bulaş riskini önlemek adına daha önce Cumartesi gerçekleştirileceğini duyurduğumuz Gençler Ferdi Turnuvası iptal edilmiştir. Önümüzdeki hafta pandemi sürecinin seyrine göre değerlendirme yapılacak ve fikstür revize edilecek. Sağlıklı günler dileriz.”



