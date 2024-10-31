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Masa Tenisinde yoğun Cumartesi

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Masa Tenisinde yoğun Cumartesi
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 2 Kasım Cumartesi günü çift etkinlik düzenleyecek.
Federasyon, sabah saatlerinde spor salonunda U13 Nazlime Sporcuoğlu Kadınlar ve Erkekler Ligi etkinliğini gerçekleştirecek.
Etkinlikler öğleden sonra Girne’de Dr. Fazıl Küçük Oyunlarında sürecek.
Girne’de iki gün sürecek olan U19 Kadın-Erkek Turnuvası Pazar günü tamamlanacak.
 
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