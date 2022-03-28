Masa Tenisinde Yıldızlar sahnedeydi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine bir yenisini ekledi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, geçtiğimiz Cumartesi günü ferdi yıldızlar turnuvası düzenledi. Federasyon salonunda sabah 10.00’da başlayan müsabakalar oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne oldu.

Oynanan karşılaşmalar sonrasında dereceler şu şekilde oluştu;

Ferdi Yıldız Kızlar

1. Alev Yayman

2. Özüm Özel

1.3 Ecem Önder

2.3 Liva Çelik

Ferdi Yıldız Erkekler

1.Arda Alat

2.Ali İleri

1.3 Adal Aksoy

2.3 Kuzey Alev

