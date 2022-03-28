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Masa Tenisinde Yıldızlar sahnedeydi

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Masa Tenisinde Yıldızlar sahnedeydi
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine bir yenisini ekledi.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, geçtiğimiz Cumartesi günü ferdi yıldızlar turnuvası düzenledi. Federasyon salonunda sabah 10.00’da başlayan müsabakalar oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne oldu.
Oynanan karşılaşmalar sonrasında dereceler şu şekilde oluştu;
Ferdi Yıldız Kızlar
1. Alev Yayman
2. Özüm Özel
1.3 Ecem Önder
2.3 Liva Çelik
Ferdi Yıldız Erkekler
1.Arda Alat
2.Ali İleri
1.3 Adal Aksoy
2.3 Kuzey Alev
 
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