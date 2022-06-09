Masa Tenisinde Yıldızlar sahne alacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü etkinliklerine bir yenisini ekleyecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 11 Haziran Cumartesi günü genel klasmanda en iyi 8 yıldız kız ve erkek kategorilerinde turnuva düzenleyecek.
Federasyon salonunda sabah 10.00’da başlayacak olan müsabakalara ilginin yoğun olması bekleniyor. Oynanacak olan maçlar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.
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