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Masa Tenisi’nde yıldızlar parlayacak

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Masa Tenisi’nde yıldızlar parlayacak
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine haftasonu bir yenisini ekleyecek.
Federasyon, etkinliklerine Cumartesi günü devam edecek.
U15 Erkekler ve Kadınlar Ferdi Klasman müsabakaları 10 Eylül Cumartesi günü sabah saat 10.00’da federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
Başvurular 9 Eylül Cuma günü saat 18.00’e kadar alınacak ve kura çekimi de saat 18.00’de gerçekleştirilecek.
 
 
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