Masa Tenisinde Yıldız şampiyonlar belirlendi

KuzeyKıbrısMasaTenisiFederasyonu’nda 2020-2021 sezonuna, CumartesisabahıfederasyonsalonundagerçekleştirilenYıldızlarFerdiTurnuvasıiledevamedildi. YıldızsporcularınoldukçaçekişmeliveheyecanlımaçlarseyrettirdiğiturnuvadayıldızkızlardaNihalZorlu, yıldızerkeklerdeArdaAlatşampiyonluğaulaşansporcularoldular. MasatenisindeaçılışturnuvalarıönümüzdekihaftaCumartesigünüsaat 10.00’da gerçekleştirilecekGençlerFerdiTurnuvasıiledevamedecek.
Turnuvasonucundakürsüşuşekildeoluştu;
YıldızKızlar;
1. NihalZorlu (Karşıyaka)
2. ArenBıyıklı (BMTAYD)
3. YarenYıldırım (Karşıyaka)
3. SaadetAkbulut (Karşıyaka)
YıldızErkekler;
1. ArdaAlat (Karşıyaka)
2. TuğraSoyer (BMTAYD)
3. AdalAksoy (Karşıyaka)
3. Ali İleri (Karşıyaka)
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