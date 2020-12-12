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Masa Tenisinde Yıldız şampiyonlar belirlendi

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Yıldızlar Ferdi Masa Tenisi Turnuvasında, kızlarda Nihal Zorlu, erkeklerde Arda Alat şampiyonluğa ulaşan sporcular oldular

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Masa Tenisinde Yıldız şampiyonlar belirlendi
KuzeyKıbrısMasaTenisiFederasyonu’nda 2020-2021 sezonuna, CumartesisabahıfederasyonsalonundagerçekleştirilenYıldızlarFerdiTurnuvasıiledevamedildi. YıldızsporcularınoldukçaçekişmeliveheyecanlımaçlarseyrettirdiğiturnuvadayıldızkızlardaNihalZorlu, yıldızerkeklerdeArdaAlatşampiyonluğaulaşansporcularoldular. MasatenisindeaçılışturnuvalarıönümüzdekihaftaCumartesigünüsaat 10.00’da gerçekleştirilecekGençlerFerdiTurnuvasıiledevamedecek.
Turnuvasonucundakürsüşuşekildeoluştu;
YıldızKızlar;
1. NihalZorlu (Karşıyaka)
2. ArenBıyıklı (BMTAYD)
3. YarenYıldırım (Karşıyaka)
3. SaadetAkbulut (Karşıyaka)
YıldızErkekler;
1. ArdaAlat (Karşıyaka)
2. TuğraSoyer (BMTAYD)
3. AdalAksoy (Karşıyaka)
3. Ali İleri (Karşıyaka)
 
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