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Masa Tenisinde yeni sezon planlaması yapıldı

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Masa Tenisinde yeni sezon planlaması yapıldı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde üye klüp başkanları ve temsilcileri buluşarak görüş alışverişinde bulundu.
Federasyon Başkanı Mustafa  Bekiroğluları başkanlığındaki, yönetim kurulu 25 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde federasyon salonunda, üye kulüp başkanları ve temsilcileri ile bir araya gelerek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.
Geride kalan sezonda gerçekleştirilen tüm faaliyetleri masaya yatırarak değerlendirmelerde bulunulurken, yeni sezon planlamaları ve düzenlemeleri hakkında üye kulüp başkanları ve temsilcilerinin görüş ve düşünceleri alındı.
 
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