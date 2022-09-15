Masa Tenisinde U19’lar sahnede olacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine hafta sonu bir yenisini ekleyecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine Cumartesi günü devam edecek.
U19 Erkekler ve Kadınlar Ferdi Klasman müsabakaları 17 Eylül Cumartesi günü sabah saat 10.00’da federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
Başvurular 16 Eylül Cuma günü saat 18.00’e kadar alınacak ve kura çekimi de saat 18.00’de gerçekleştirilecek.
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