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Masa Tenisinde U19’lar mücadele edecek

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Masa Tenisinde U19’lar mücadele edecek
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 12 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Kupası adı altında U19 Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.
Federasyon, 12 Kasım Cumartesi günü federasyon salonunda U19 Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek. Sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak olan turnuva, “Cumhuriyet Kupası” adı altında gerçekleşecek.
Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi yarın (11 Kasım Cuma) saat 17.00'de federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
 
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