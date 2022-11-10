Masa Tenisinde U19’lar mücadele edecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 12 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Kupası adı altında U19 Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.
Federasyon, 12 Kasım Cumartesi günü federasyon salonunda U19 Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek. Sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak olan turnuva, “Cumhuriyet Kupası” adı altında gerçekleşecek.
Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi yarın (11 Kasım Cuma) saat 17.00'de federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.