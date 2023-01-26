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Masa Tenisinde U11 ve U13’ler mücadele edecek

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Masa Tenisi Federasyonu Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek

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Masa Tenisinde U11 ve U13’ler mücadele edecek
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 28 Ocak Cumartesi günü federasyon salonunda U11 ve U13 Ferdi Erkekler-Kızlar Klasman Turnuvası düzenleyecek.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.
Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi bugün saat 17.00'de federasyon salonunda çekilecek.
 
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