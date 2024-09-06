Masa Tenisinde sezon resmen başlıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yeni sezon müsabakalarını yarın itibariyle (7 Eylül 2024) başlatacak.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yeni sezonun ilk etkinliğini 7 Eylül Cumartesi günü (yarın) gerçekleştirecek.

Federasyon, sezonu her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Şampiyonası ile açacak.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda yapılacak olan turnuva maçları 7 Eylül Cumartesi günü sabah saat 10.00’da başlayacak.

