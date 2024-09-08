Masa Tenisinde sezon resmen başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yeni sezonun ilk etkinliğini Cumartesi gerçekleştirdi.
Federasyon, sezonu her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Şampiyonası ile açtı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda sabah saat 10.00’da başlayan turnuva maçları çok çekişmeli geçti ve dereceler belli oldu.
Oynanan maçlar sonunda dereceler şu şekilde oluştu;
KARMA ÇİFTLER
1.Cemal Kara-Elif Töre
2.Sertaç Savim-Sunay Tufan
3.Dinç Türeray-Özüm Özel
4.Toprak Öztürk-Ecem Önder
ÇİFT KADINLAR
1.Sunay Tufan-Elif Töre
2.Özüm Özel-Liva Çevik
3.Zekiye Koç-Ayşe Çubukçu
4.İzem Özel-Kumsal Hayatseven
ÇİFT ERKEKLER
1.Dinç Türeray-İbrahim Pekdoğan
2.Cemal Kara-Celal Çorba
3.Sertaç Savim-Güzey Aknar
4.Ivan Blahotin-SebastianLamb
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