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Masa Tenisi’nde Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası oynandı

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Masa Tenisi’nde Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası oynandı
Masa tenisinde geçtiğimiz cumartesi günü Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi. Çift ve karma raketlerin oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek mücadeleler ortaya koyduğu turnuvada şampiyonluğa ulaşan isimler, Çift Erkeklerde Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan ikilisi olurken, Karmalarda şampiyonluğa ulaşan isimler ise Elif Töre-Cemal Kara ikilisi oldu.
Turnuvada dereceye giren isimlere ödülleri merhumenin kardeşi Serhat Lama ve çocukları tarafından verildi.
Turnuva sonucunda oluşan tablo şu şekilde;
ÇİFT ERKEKLER
1.Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan
2.DinçTüreray-Hasan Bekiroğulları
3.BekirBekiroğulları-Cemal Kara
3.GüzeyAknar-Sertaç Savim
KARMALAR ÇİFTLER
1.Elif Töre-Cemal Kara
2.Sunay Tufan-Sertaç Savim
3.Alev Yayman-Dinç Türeray
3.Hurey Cambaz Ahmetoğlu-Osman Yurtkan
 
 
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