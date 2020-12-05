Masa Tenisinde minikler sezonu başlattı

Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 sezonuna, Minikler Ferdi Turnuvası ile başlarken, minik kızlarda Aren Bıyıklı, minik erkeklerde Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaştılar

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 sezonuna, Cumartesi sabahı federasyon

salonunda gerçekleştirilen Minikler Ferdi Turnuvası ile başladı.

Minik raketlerin çekişmeli veheyecanlı maçlar ortaya koyduğu turnuvada minik kızlarda Aren Bıyıklı, minik erkeklerdeTuğra Soyer şampiyonluğa ulaşan sporcular oldu.

Masa tenisinde açılış turnuvaları önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 10.00’da

gerçekleştirilecek Yıldızlar Ferdi Turnuvası ile devam edecek.

Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

Minik Kızlar;

1 Aren Bıyıklı (BMTAYD)

2 Emine Kıran (Karşıyaka)

3 Ecem Önder (Anka Spor Derneği)

3 Tuana Ejder (BMTAYD)

Minik Erkekler;

1 Tuğra Soyer (BMTAYD)

2 Ali İleri (Karşıyaka)

3 Ekrem Kuzhan (Karşıyaka)

3 Celal Beyit (BMTAYD)

