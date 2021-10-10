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Masa Tenisi’nde minik şampiyonlar belirlendi

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Masa Tenisi’nde minik şampiyonlar belirlendi
Masa Tenisi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilen Minikler Ferdi Turnuvası oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne oldu.
Turnuva sonunda minik kızlarda şampiyonluğa ulaşan isim Anka Spor Derneği sporcusu Ecem Önder oldu. 10 Yaş Altı Erkekler kategorisinde şampiyonluğa Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Kuzey Alev ulaşırken, 10 Yaş Üstü Erkekler kategorisinde ise şampiyonluğa Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcusu Tuğra Soyer ulaştı.
Turnuva sonunda kürsü şu şekilde oluştu;
Minik Kızlar
1.Ecem Önder (Anka Spor Derneği)
2.Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)
3.Nevruz Abuçavuş (Gençlik Gücü)
10 Yaş Altı Minik Erkekler
1.Kuzey Alev (Girne Amerikan Üniversitesi)
2.Ivan Blahotin (Girne Amerikan Üniversitesi)
3.Sonay Hayatseven (Girne Amerikan Üniversitesi)
3.Adem Mertgöz (Girne Amerikan Üniversitesi)
10 Yaş Üstü Minik Erkekler
1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları)
2.Ali İleri (Karşıyaka)
3.Ekrem Kuzhan (Karşıyaka)
3.Toprak Öztürk (Anka Spor Derneği)
 
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