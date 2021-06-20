Masa Tenisinde minik raketler yarıştı

Masa Tenisinde Ferdi Minikler Turnuvası gerçekleştirilirken, Celal Beyit, Tuğra Soyer ve Ecem Önder, kategorilerinde şampiyon oldular

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Ferdi Minikler Turnuvası gerçekleştirildi. Minik erkek (10 yaş altı ve 10 yaş üstü) ve minik kızlar kategorilerinde oynanan turnuva oldukça renkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu.

10 yaş altı erkeklerde şampiyonluğa ulaşan isim Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği’nden Celal Beyit olurken, 10 üstü erkeklerde şampiyonluğa Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği’nden Tuğra Soyer ulaştı. Minik kızlarda ise şampiyonluğa ulaşan isim ARUCAD Anka Spor Derneği’nden Ecem Önder oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren isimler şu şekilde;

Minik Erkek (10 yaş altı)

1.Celal Beyit (Bekiroğulları)

2.Kuzey Alev (GAÜ)

3.Ivan Blehotin (GAÜ)

3.Mert Özel (GAÜ)

Minik Erkek (10 yaş üstü)

1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları)

2.Ali İleri (Karşıyaka)

3.Toprak Öztürk (ARUCAD Anka)

3.Bertuğ İlgililer (Bekiroğulları)

Minik Kızlar

1.Ecem Önder (ARUCAD Anka)

2.Aren Bıyıklı (Bekiroğulları)

3.Özüm Özel (GAÜ)

3.Emine Kıran (Karşıyaka)

