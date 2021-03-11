Masa Tenisinde mali kurul yapılacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu mali genel kurulu Pazartesi yapılacak.

Daha önce 13 Mart Cumartesi yapılacağı açıklanan genel kurul kısmi sokağa çıkma yasağından dolayı Pazartesi’ne alındı.

Olağan mali kurul divanın oluşumuyla açılacak. Faaliyet ve mali raporların okunarak onaya sunulmasının ardından dilek ve temenniler ile genel kurul tamamlanacak.

Pazartesi saat 17:00’de başlayacak genel kurul Federasyoın salonunda Covid -19 tedbirleri çerçevesinde hijyen ve mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilecek.



