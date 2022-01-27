banner762
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
13 0
43 0
 
Kehanet Mi, Tesadüf Mü?
Kehanet Mi, Tesadüf Mü?
27 0
“Bu avcılık değil katliamdır”
“Bu avcılık değil katliamdır”
76 0
Büyükler ligi start aldı
Büyükler ligi start aldı
10 0
62 0
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
107 0
banner661

Masa Tenisi’nde karmalar Ligi başlıyor

banner476

Masa Tenisi sporunun tüm ülkeye yayılması ve daha fazla tanınması adına düzenlenecek Karmalar Ligi Cumartesi günü Keyf-i Sefa sponsorluğunda başlıyor

banner714
Masa Tenisi’nde karmalar Ligi başlıyor
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Karmalar Ligi adı altında yeni bir lig organize etti.
Masa Tenisi sporunun tüm ülkeye yayılması ve daha fazla tanınması adına düzenlenecek Karmalar Ligi Cumartesi günü Keyf-i Sefa sponsorluğunda başlıyor.
“Karmalar Ligi” formatıyla 15 karma takımın katılımıyla 6 aya yayılacak şekilde tüm ilçelerde oynanacak.
Her ilçede organize edilecek Karmalar Ligi’nin ilk hafta müsabakaları İskele’de gerçekleştirilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.