Masa Tenisi’nde karmalar Ligi başlıyor

Masa Tenisi sporunun tüm ülkeye yayılması ve daha fazla tanınması adına düzenlenecek Karmalar Ligi Cumartesi günü Keyf-i Sefa sponsorluğunda başlıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Karmalar Ligi adı altında yeni bir lig organize etti.

Masa Tenisi sporunun tüm ülkeye yayılması ve daha fazla tanınması adına düzenlenecek Karmalar Ligi Cumartesi günü Keyf-i Sefa sponsorluğunda başlıyor.

“Karmalar Ligi” formatıyla 15 karma takımın katılımıyla 6 aya yayılacak şekilde tüm ilçelerde oynanacak.

Her ilçede organize edilecek Karmalar Ligi’nin ilk hafta müsabakaları İskele’de gerçekleştirilecek.

