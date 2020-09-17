Masa tenisinde hayal, gerçek oluyor

Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğulları ve yönetim kurulu, ülke sporunun faydası için uğraştığı projesi ile ilgili gelişmeleri basınla paylaştı.

Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğulları konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Masa Tenisi Federasyonu olarak 2014 yılında başlattığımız süreç Temmuz ayında sona erdi. Tesislerimizi yap işlet devret modeli ile yapacağımız arazi Spor Dairesine devredildi. Kısa süre içerisinde de arazinin tahsisinin Masa Tenisi Federasyonuna Yönetim kurulu üyemiz Ferit Tanoğlu projemizin çizimini üstlendi. Bunun için de federasyon bütçesinden 1 kuruş dahi çıkmadı. Gold Fox şirketi direktörü Ferit Tanoğlu ise kısa bir tanıtım sonrasında projenin konsept sorumlusu Yonca Ersen projeyi anlattı.

12 katlık binanın teknik analizini anlatan Yonca Ersen, üst katların otel olarak kullanılacağını aktardı. Yonca Ersen'in sözleri şöyle: "Sporculara uluslar arası standartlarda çalışma rahatlığı sağlayan projede, başkan ve yönetim kurulunun da çalışmalarını kolaylaştıracak. Maçları izleyecek seyircilere de rahat izleme olanağı sağlayan proje, otelin de spor alanı ile bağ kurmasını hedefledi."