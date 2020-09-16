Masa Tenisinde hakem kursu ertelendi

Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu, hakem kursunu ileri bir tarihe erteledi.

Masa Tenisi Federasyonundan erteleme ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Daha önce 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurduğumuz hakem kursu ileri bir tarihe ertelendi.

-17/09/2020 Perşembe günü 18.00’da “Yönetim Psikolojisi ve İletişim” konulu hakem semineri,

-18/09/2020 Cuma günü 18.00’da “Çabuk Kuvvet ve Reaksiyon Zamanı” konulu antrenör semineri federasyon salonunda gerçekleştirilecek.”

