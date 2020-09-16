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Masa Tenisinde hakem kursu ertelendi

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Masa Tenisinde hakem kursu ertelendi
Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu, hakem kursunu ileri bir tarihe erteledi.
Masa Tenisi Federasyonundan erteleme ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Daha önce 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurduğumuz hakem kursu ileri bir tarihe ertelendi.
-17/09/2020 Perşembe günü 18.00’da “Yönetim Psikolojisi ve İletişim” konulu hakem semineri,
-18/09/2020 Cuma günü 18.00’da “Çabuk Kuvvet ve Reaksiyon Zamanı” konulu antrenör semineri federasyon salonunda gerçekleştirilecek.”
 
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