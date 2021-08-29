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Masa Tenisinde gençlerin şampiyonları Kezal ile Baran

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Masa Tenisinde Gençler Ferdi Turnuvasında genç kızlarda Kezal Akçatepe, genç erkeklerde Akdeniz Spor Birliği’nden Baran Kantara şampiyon oldular

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Masa Tenisinde gençlerin şampiyonları Kezal ile Baran

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Gençler Ferdi Turnuvası federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuvada şampiyonluğa ulaşan isimler genç kızlarda ARUCAD Anka Spor Derneği’nden Kezal Akçatepe, genç erkeklerde Akdeniz Spor Birliği’nden Baran Kantara oldu.
Turnuva sonucunda kürsü şöyle oluştu;
Genç Kızlar
1.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka Spor Derneği)
2.Sıla Harper (Küçük Kaymaklı)
3.Alev Yayman (Gençlik Gücü)
3.Nihal Zorlu (Karşıyaka)
Genç Erkekler
1. Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)
2. Arda Kantara (Akdeniz Spor Birliği)
3. Ada Olgun (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)
3. Demirhan Fahrioğlu (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)
 

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Etiketler; #Masa Tenisi
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