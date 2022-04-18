Masa Tenisinde gençler yarıştı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Gençler Ferdi Turnuvası geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuvada şampiyonluğa ulaşan isimler, genç kızlarda ARUCAD Anka Spor Derneği’nden KezalAkçatepe ve genç erkeklerde Akdeniz Spor Birliği’nden Baran Kantara oldu.

Turnuva sonucunda dereceye giren isimler şöyle;

Genç Kızlar

1.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka Spor Derneği)

2.Sıla Harper (Küçük Kaymaklı)

3.Şerif Kuyucu (Küçük Kaymaklı)

3.İlke Yücel (ARUCAD Anka Spor Derneği)



Genç Erkekler

1.Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)

2.Ada Olgun (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

3.Tuğra Soyer (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

3.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

