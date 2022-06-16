Masa Tenisinde gençler sahnede olacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 18 Haziran Cumartesi günü Gençler En İyi 8 Şampiyonası düzenliyor.
Başvuruların bugün (17 Haziran Cuma) sona ereceği turnuva,18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak.
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