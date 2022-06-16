Masa Tenisinde gençler sahnede olacak

Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü Gençler En İyi 8 Şampiyonası düzenliyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 18 Haziran Cumartesi günü Gençler En İyi 8 Şampiyonası düzenliyor.

Başvuruların bugün (17 Haziran Cuma) sona ereceği turnuva,18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak.

