Masa Tenisinde Büyükler mücadele edecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.

Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi yarın (24 Mart Cuma) saat 17.00'de gerçekleşecek.

