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Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı

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Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organşize edilen büyükler ligi önceki gün (Cumartesi) başladı.
Cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla başlayan seyir zevki yüksek ve çekişmeli mücadelelerin sergilendiği ilk hafta müsabakalarının ardından alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;
 
1.Ayak
Lefke Avrupa Üni.                 3-0    Küçük Kaymaklı
ARUCAD Anka           3-0    Bekiroğulları
Akdeniz Spor Birliği     2-3    Sütlüce
 
2.Ayak
Lefke Avrupa Üni.                 3-0    Bekiroğulları
ARUCAD Anka           3-0    Sütlüce
Akdeniz Spor Birliği     0-3    Küçük Kaymaklı
 
3.Ayak
Lefke Avrupa Üni.                 3-0    Sütlüce
ARUCAD Anka           3-0    Akdeniz Spor Birliği
Bekiroğulları MTAD     0-3    Küçük Kaymaklı
 
2021-2022 Sezonu Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu
         Takım         O       G       M      Puan
1.      ARUCAD Anka  3       3       0       6
2.      Lefke Avrupa Üni.        3       3       0       6
3.      Küçük Kaymaklı 3       2       1       5
4.      Sütlüce       3       1       2       4
5.      Akdeniz Spor B.  3       0       3       3
6.      Bekiroğulları MTAD     3       0       3       3
 
 
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