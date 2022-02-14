Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organşize edilen büyükler ligi önceki gün (Cumartesi) başladı.

Cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla başlayan seyir zevki yüksek ve çekişmeli mücadelelerin sergilendiği ilk hafta müsabakalarının ardından alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;



1.Ayak

Lefke Avrupa Üni. 3-0 Küçük Kaymaklı

ARUCAD Anka 3-0 Bekiroğulları

Akdeniz Spor Birliği 2-3 Sütlüce



2.Ayak

Lefke Avrupa Üni. 3-0 Bekiroğulları

ARUCAD Anka 3-0 Sütlüce

Akdeniz Spor Birliği 0-3 Küçük Kaymaklı



3.Ayak

Lefke Avrupa Üni. 3-0 Sütlüce

ARUCAD Anka 3-0 Akdeniz Spor Birliği

Bekiroğulları MTAD 0-3 Küçük Kaymaklı



2021-2022 Sezonu Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu

Takım O G M Puan

1. ARUCAD Anka 3 3 0 6

2. Lefke Avrupa Üni. 3 3 0 6

3. Küçük Kaymaklı 3 2 1 5

4. Sütlüce 3 1 2 4

5. Akdeniz Spor B. 3 0 3 3

6. Bekiroğulları MTAD 3 0 3 3



