Masa Tenisinde Büyük Erkekler Takım Şampiyonası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Büyük Erkekler Takım Şampiyonası geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan şampiyona sonucunda şampiyonluğa ulaşan ekip Lefke Avrupa Üniversitesi oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar şöyle;

1. Lefke Avrupa Üniversitesi

2. ARUCAD Anka Spor Derneği

3. Küçük Kaymaklı

