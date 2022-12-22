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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devre tamamlanıyor

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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devre tamamlanıyor
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Ligi’nde 3.hafta müsabakaları 24 Aralık Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
İki hafta önce başlayan ve geçtiğimiz hafta devam eden Büyük Erkekler Ligi’nde son hafta müsabakaları Cumartesi günü oynanacak.  Lig’de mücadele eden 7 takım, üçüncü haftada maçlarını oynayıp devreyi tamamlayacak.
Karşılaşmalar saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak.
Büyük Erkekler Ligi'nde Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele ediyor.
 
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