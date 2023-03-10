Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi tamamlanıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, iki hafta önce Büyük Erkekler Ligi’nin ikinci devresine başlangıç yapmıştı. 8, 9, 10, 11 ve 12'nci ayakların yapıldığı lig müsabakalarının ardından bu Cumartesi ligin son maçları yapılacak.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başlayacak.
Yapılacak olan maçlarla birlikte Büyük Erkekler Ligi tamamlanacak.
Bu hafta ayrıca Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası da gerçekleştirilecek. Turnuva aynı gün başlayıp aynı gün sona erecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.