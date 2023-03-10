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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi tamamlanıyor

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine her Cumartesi günü olduğu gibi bugün de devam edecek. Bugün Büyük Erkekler Ligi’nin son g-hafta maçları ve Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası maçları yapılacak

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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi tamamlanıyor
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, iki hafta önce Büyük Erkekler Ligi’nin ikinci devresine başlangıç yapmıştı. 8, 9, 10, 11 ve 12'nci ayakların yapıldığı lig müsabakalarının ardından bu Cumartesi ligin son maçları yapılacak.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başlayacak.
Yapılacak olan maçlarla birlikte Büyük Erkekler Ligi tamamlanacak.
Bu hafta ayrıca Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası da gerçekleştirilecek. Turnuva aynı gün başlayıp aynı gün sona erecek.
 
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