Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.
Federasyon, 10 Aralık Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler Ligi'ni başlatacak.
Karşılaşmalar saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak. Büyük Erkekler Ligi'nde Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Bekiroğulları MTAYD, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.