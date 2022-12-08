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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 10 Aralık Cumartesi günü Büyük Erkekler Ligini resmen başlatıyor

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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.
Federasyon, 10 Aralık Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler Ligi'ni başlatacak.
Karşılaşmalar saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak. Büyük Erkekler Ligi'nde Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Bekiroğulları MTAYD, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele edecek.
 
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