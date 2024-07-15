banner913
banner932
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
14 0
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
64 0
 
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
68 0
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
27 0
Ayia Napa’da bıçaklama
Ayia Napa’da bıçaklama
50 0
Faşist Yunan Darbesinin 50. yıldönümü
Faşist Yunan Darbesinin 50. yıldönümü
21 0
Trump'a suikast girişimi
Trump'a suikast girişimi
17 0
banner1032

Masa Tenisi Yaz Okulu başladı

banner1020

banner974
Masa Tenisi Yaz Okulu başladı
banner971
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği alt yapı yaz okulunu bu yıl da başlattı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda yapılan antrenmanlarla geleceğin sporcuları gelişecek ve yetişecek.
Antrenörler Bekir Bekiroğulları ve Oğuz Aydın önderliğinde geleceğin masa tenisçileri yaz aylarında yetişmeye devam edecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.