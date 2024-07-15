Masa Tenisi Yaz Okulu başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği alt yapı yaz okulunu bu yıl da başlattı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda yapılan antrenmanlarla geleceğin sporcuları gelişecek ve yetişecek.

Antrenörler Bekir Bekiroğulları ve Oğuz Aydın önderliğinde geleceğin masa tenisçileri yaz aylarında yetişmeye devam edecek.

