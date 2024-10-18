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Masa Tenisi U11 Takım Şampiyonası yapılıyor

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Masa Tenisi U11 Takım Şampiyonası yapılıyor
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
Federasyon, Nazlime Sporcuoğlu anısına U11 Takım Şampiyonası gerçekleştirecek. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda yapılacak olan şampiyona yarın sabah saat 10.00'da başlayacak. Şampiyona Nazlime Sporcuoğlu adına oynanacak.
 
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