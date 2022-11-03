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Masa Tenisi'nde U15'lerin haftası

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Masa Tenisi'nde U15'lerin haftası
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.
Masa Tenisi Federasyonu, Kasım Cumartesi günü federasyon salonunda U15 Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.
Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi yarın (4 Kasım Cuma) saat 17.00'de çekilecek.
 
 
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