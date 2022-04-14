Masa Tenisi Gençler Ferdi Şampiyonası yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 16 Nisan Cumartesi günü Gençler Ferdi Şampiyonası düzenliyor.
Başvuruların bugün sona ereceği turnuva,16 Nisan Cumartesi günüsaat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.