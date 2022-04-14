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Masa Tenisi Gençler Ferdi Şampiyonası yapılıyor

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Gençler Ferdi Şampiyonası düzenliyor

Masa Tenisi Gençler Ferdi Şampiyonası yapılıyor
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 16 Nisan Cumartesi günü Gençler Ferdi Şampiyonası düzenliyor.
Başvuruların bugün sona ereceği turnuva,16 Nisan Cumartesi günüsaat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak.
 
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