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Masa Tenisi Federasyonu’ndan anlamlı turnuva

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Masa Tenisi Federasyonu’ndan anlamlı turnuva
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Geçtiğimiz hafta Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Şampiyonası ile sezonu resmen açan Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü çok anlamlı bir organizasyonu daha yapmaya hazırlanıyor.
Federasyon, 14 Eylül Cumartesi günü Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda merhum Nazlime Sporcuoğlu anısına U19 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirecek. Nazlime Sporcuoğlu adına yapılacak olan turnuva gelenekselleştirilecek. Sabah saat 10.00’da başlayacak olan karşılaşmalar aynı gün tamamlanacak ve dereceye giren sporcular belli olacak.
 
 
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