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Masa tenisçiler, Örek anısına oynayacak

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Masa tenisçiler, Örek anısına oynayacak
Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvası Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
Uzun yıllar masa tenisine federasyon yöneticisi olarak hizmet etmiş olan merhum Ersin Örek anısına Cumartesi Federasyon Salonu’nda yapılacak Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvası 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Katılımın yüksek olacağı turnuva saat 10.00’da başlayacak.
Turnuvaya başvurular bugün saat 17.00'ye kadar federasyon binasında alınacak, ardından ise kuralar çekilecek.
 
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