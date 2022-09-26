Masa tenisçiler, Örek anısına oynadı

Merhum Ersin Örek, Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvası geçtiğimiz gün (Cumartesi günü) federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Uzun yıllar masa tenisine federasyon yöneticisi olarak hizmet etmiş olan merhum Ersin Örek anısına geçtiğimiz gün (Cumartesi günü) Federasyon Salonu’nda yapılan Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvası çekişmeli ve heyecanlı geçti.

Katılımın yüksek olduğu turnuva saat 10.00’da başlarken, Karmalar’da Cemal Kara-Elif Töre ikilisi birinci oldu. Çift erkeklerde Dinç Türeray-Hasan Bekiroğulları ikilisi ilk sırada yer aldı.

Turnuva sonucunda oluşan sıralamalar şu şekilde;

Karmalar

1.Cemal Kara-Elif Töre

2.Vehbi Zeki Serter-Sunay Tufan

3.ErcemRuhluer-Sıla Harper

4.Cemal Aktunç-Yağmur Aktunç

Çift Erkekler

1.DinçTüreray-Hasan Bekiroğulları

2.GüzeyAknar-Vehbi Zeki Serter

3.Eser Erenler-Cemal Kara

4.Cengiz İleri-Doğan Aktaşlı

