Masa tenisçiler Eskişehir’de coştu

Yusuf Karayusufoğlu
Lefkoşa Veteran Masa tenisçileri 7-8 Eylül tarihlerinde Eskişehir (Türkiye)’de yapılan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda başarılı sonuçlar elde etti.Başarılı veteran masa tenisçimiz Fadıl Olguner,70+ ferdi erkekler yaş grubunda finalde Fehmi Yavuzer’i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Olguner ayrıca Mustafa Akar ile Consolution birincisi oldu.
Değer Baysal,Şule Yıldön ile birlikte çift bayanlarda ikinci olurken,Selda Orhon Consolution birincisi oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.