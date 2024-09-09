Masa tenisçiler Eskişehir’de coştu

Yusuf Karayusufoğlu

Lefkoşa Veteran Masa tenisçileri 7-8 Eylül tarihlerinde Eskişehir (Türkiye)’de yapılan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda başarılı sonuçlar elde etti.Başarılı veteran masa tenisçimiz Fadıl Olguner,70+ ferdi erkekler yaş grubunda finalde Fehmi Yavuzer’i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Olguner ayrıca Mustafa Akar ile Consolution birincisi oldu.

Değer Baysal,Şule Yıldön ile birlikte çift bayanlarda ikinci olurken,Selda Orhon Consolution birincisi oldu.

