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Makenzi Plajı, tenis ile renklendi

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Makenzi Plajı, tenis ile renklendi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) işbirliğinde düzenlenen 20 Temmuz Restoran Plaj Tenisi TurnuvasıLongBeach’de başladı.
İskele Makenzi Plajında düzenlenen Plaj Tenisi turnuvasına çift erkekler kategorisine 20, çift kadınlara 10 ve karışık çiftler kategorilerine 19 takım katıldı. Turnuva ayrıca ülkemizin önde gelen voleybolcularından Buğra Eryıldız ve önemli sporcuların katılım ile gerçekleşiyor.
Yılın ilk turnuvası olan 20 Temmuz Restoran Plaj Tenisi Turnuvası,bugün sona erecek. Plaj tenisi etkinlikleri Ağustos ayında düzenlenecek Plaj Tenisi Turnuvaları devam edecek.
 
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