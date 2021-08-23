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Mağusa’da tenis şöleni başlıyor

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Mağusa’da tenis şöleni başlıyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından Hasan Güray anısına düzenlenecek olan turnuvalar başlıyor.
Ülker Store Cup
8-9-10 yaş kategorilerinde düzenlenecek olan Ülker Store Cup, 26 Ağustos – 11 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde gerçekleşecek.
KATEGORİLER:
0-8 yaşlar
9 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler
10 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler.
Suerte Cup
KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenecek 12-14-16 yaş SUERTE CUP 26 Ağustos – 11 Eylül arasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde gerçekleşecek.
KATEGORİLER:
12 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler
14 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler
16 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler.
DAÜ Cup
KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenecek 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin-3 DAÜ CUP 26 Ağustos – 11 Eylül 2021 tarihleri arasında DAÜ kortlarında gerçekleşecek. 
KATEGORİLER:
13+ Büyükler tek kadın / tek erkek / çift kadınlar / çift erkekler / karışık çiftler – Senyörler 30+, 40+, 50+ Tekler,  30+ ve 50+ Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.
 
 
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